Conselhos Comunitários passam a integrar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal

A partir de agora os sete conselhos comunitários de Segurança Pública de Campo Grande fazem parte do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, instituído no ano de 2011. O prefeito Marquinhos Trad deu posse aos novos membros nesta sexta-feira (10), no plenarinho do Paço Municipal, em ato que reuniu as entidades integrantes do GGIM, secretários municipais e vereadores.

Tomaram posse os seguintes conselheiros: Éder Carlos Oliveira da Silva (Lagoa), José Humberto da Silva (Bandeira), David da Silva Gouveia (Imbirussu), José Geraldo Balejo Jara (Segredo), Carlito Prado (Prosa), João Barbosa de Matos (Centro) e José Carlos (Anhanduizinho).

O Gabinete de Gestão Integrada Municipal, vinculado à Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde), atua como articulador das ações da política de segurança pública local. A formação do GGIM reúne as instituições de segurança pública e justiça criminal das três esferas de governo e é um dos requisitos para os municípios participarem das ações do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) do Governo Federal.

Por meio dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipais – GGIMs busca-se promover a articulação dos diversos órgãos competentes para a proposição de aços integradas de combate à violência e à criminalidade.

Para o prefeito, a união e o engajamento das entidades da sociedade civil organizada e o poder público em suas três esferas fortalecem as políticas na Segurança Pública. “Os índices de violência no país são alarmantes o que torna urgente fortalecer as políticas que visam proteger a população. A participação desses conselhos das sete regiões trazendo suas demandas e participando efetivamente das ações do Gabinete certamente será de grande importância”, considera Marquinhos Trad.

O titular da Sesde, secretário Valério Azambuja disse que a inserção dos conselhos comunitários é uma inovação na segurança pública da Capital. “Isso demonstra na prática a preocupação da atual gestão municipal na questão da segurança. Agora esses conselhos que estão ali recebendo as demandas nos bairros vão somar com as demais forças de segurança que atuam em Campo Grande para discutir problemas de segurança como um todo. O objetivo é que cada qual dentro de sua área de competência execute tarefas para que a questão da segurança tenha ações completas no município”, pontua.

Azambuja explica que a partir da regulamentação do GGIM, por meio do Decreto Municipal nº 13.286, de 18 de setembro de 2017, começa a discussão do projeto da criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública.

O presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública do Prosa, Carlos Henrique Faustino Rosa, disse que a participação dessas entidades nas ações do GGIM era um anseio antigo. “Há anos buscamos a nossa inserção no Gabinete, para que possamos efetivamente ter voz e ajudar a resolver de fato os problemas ali na ponta e levar as demandas dos bairros para dentro do Gabinete, já que agora vamos, de fato, fazer essa integração com o município”, comemora a liderança comunitária.

O comandante do Policiamento Metropolitano da Polícia Militar, tenente-coronel Renato Tolentino Alves, destaca a iniciativa da atual gestão que aproximou os conselhos comunitários do Gabinete de Gestão Integrada. “Isso demonstra a preocupação da administração municipal e nos anima. Esses conselhos vão somar forças com as demais entidades para melhorar efetivamente as ações e dar mais segurança às famílias”.

Para o vereador William Maksoud , essas inovações são a maior prova de que vontade política pode resolver e ajudar a suprir as necessidades da população. “Sabemos que a segurança pública é uma competência estadual, mas nem por isso nos furtamos de promover uma ferramenta a mais para suprir essa necessidade”, disse o parlamentar ao comentar sobre a importância da criação do Conselho Municipal de Segurança Pública.

O ato contou com a participação dos secretários Antônio Cezar Lacerda (Segov), Marcelo Vilela (Sesau), Pedro Pedrossian Neto (Sefin), Elza Fernandes Ortelhado (Semed), José Mário Antunes (SAS) e dos vereadores Chiquinho Teles, Willian Maksoud, André Salineiro e Delegado Welington.

E, também, de representantes da OAB/MS, Comando do Bombeiro Militar de MS, PRF, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual e Polícia Militar.