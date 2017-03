Conselho Regional de Química de Mato Grosso do Sul abre inscrição para concurso

Com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 1,7 mil, o Conselho Regional de Química de Mato Grosso do Sul, abriu edital com três vagas e formação de cadastro de reserva, para profissionais de nível médio e superior. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

São oferecidas vagas para os cargos de: Agente Administrativo (2); Agente Fiscal (1); e Advogado.

Além do salário base serão acrescidos os benefícios: Vale Refeição no valor equivalente a R$ 458,00 por mês, auxílio assistência à saúde e vale transporte.

Interessados deverão realizar as inscrições até o dia 24 de abril de 2017, pela internet, pelo site www.quadrix.org.br.

