Conselho Regional de Economia conquista sede própria na Avenida Afonso Pena

Novo espaço fica na Avenida Afonso Pena, 2.386 - Divulgação

O Conselho Regional de Economia do Mato Grosso do Sul (CORECON-MS) recebeu da Superintendência de Patrimônio da União (SPU) o imóvel que passa a abrigar a nova sede do Conselho. A entrega foi feita no dia 15 de dezembro de 2017, após dois anos de tratativas. O espaço fica na Avenida Afonso Pena, 2.386- sala 1201, no 12º andar do edifício Dolor de Andrade.

O imóvel foi cedido pela SPU-MS, de forma gratuita, pelo período de 10 anos inicialmente e se estendo por tempo indeterminado, desde que cumpra o objetivo principal que é o funcionamento do Conselho.

De acordo com a entidade, a mudança de endereço representará uma economia na ordem de 3 a 5 mil reais mensalmente ao Conselho ganhos econômico-financeiros para o Regional, já que os custos de aluguel eram altos. “Por conta dos reajustes, já havíamos trocado de endereço quatro vezes e provavelmente iríamos mudar no ano que vem novamente”, observou o economista e conselheiro Thales Campos.