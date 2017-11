Conselho Municipal do Idoso promove seminário para discutir os desafios do envelhecimento

DSC00883

O Conselho Municipal do Idoso, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Ministério Público, realizou nesta quarta-feira (29), o Seminário “O Cenário do Envelhecimento e seus Desafios” no Auditório Da Promotorias de Justiça da Capital. O evento teve por objetivo oferecer aos profissionais de Instituições de Longa Permanência para Idoso (ILPI) e àquelas que prestam serviço de convivência, uma atualização voltada ao envelhecimento e às principais questões que envolvem o atendimento a pessoa idosa.

Os pontos discutidos tiveram como ponto principal a melhoria das condições de vida e os progressos da ciência e da medicina, que aumentaram significantemente a expectativa de vida, levando a todos o desafio de, em um quadro de respeito integral da pessoa humana na multiplicidade das suas dimensões, constituir uma fonte de oportunidades com respostas inovadoras.

Presidente do Conselho Municipal do Idoso, a enfermeira Rosangela Aparecida Alves Calado acredita faltar conhecimento por parte das instituições, o que dificulta o cuidado com a pessoa idosa dentro dos parâmetros da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC (Nº 283/2005) e do Estatuto do Idoso. “Nosso objeto é buscar essas instituições e passar orientações necessárias para que todos tenham acesso a informação e evoluam. Visamos a conscientização de todos os envolvidos para que estejam aptas a executar o serviço dentro dos critérios estabelecidos. Existem pessoas idosas, e quanto cuidados é necessário saber lidar com esse fato, ter respeito, cuidar como todo. Não basta só gostar de cuidar do idoso, tem que ter conhecimento, senão nunca conseguirão as autorizações necessárias de funcionamento”, explicou a técnica do Centro Especializado para Idosos e presidente do Conselho do Idoso.

O seminário vem ao encontro dessa busca em um melhor no atendimento à população idosa, para isso foram abordados os temas: a atuação da Promotoria na defesa dos direitos individuais e coletivos à pessoa idosa; o cenário do envelhecimento; a responsabilidade da prestação de serviço para o atendimento integral à pessoa idosa; Marco Regulatório; Fundo Municipal do Idoso e orientações sanitárias para as entidades de atendimento.

“Esse evento é muito importante porque além de reunir as autoridades, entidades de acolhimento públicas e privadas, que são engajadas nessa causa do idoso, acredito que aqui dará inicio a uma conversa pra discutir formas de melhorias no desenvolvimento das políticas públicas que envolvem o idosos. O anúncio da criação do Centro Dia para o Idoso será um marco para o ano de 2018”, finalizou Nathalia Rocha Grabowski, assistente social na Sirpha Lar do Idoso.