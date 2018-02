Conselho Gestor da APA do Lajeado realiza 1ª reunião ordinária de 2018

Fernando Henrique Garayo Junior, coordenador de meio ambiente da Águas Guariroba, apresentou os estudos sobre a ‘Estatística da Qualidade de Água do Córrego Lajeado - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), promoveram nesta sexta-feira (23), a 1ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Lajeado (APA do Lajeado). O encontro aconteceu no Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA Polonês.

Na ocasião, o superintendente de Fiscalização e Gestão Ambiental, Ivan Pedro Martins, destacou que a nova estrutura de gestão do conselho, adotada para o biênio 2018 a 2019, passa para a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano.

“A Planurb tem como uma de suas finalidades promover e a gestão democrática por meio da participação popular dos segmentos da comunidade, isso inclui os conselhos gestores da APAs do município. Neste aspecto, promoverá a formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e ambiental, capazes de auxiliarem a Semadur na execução das políticas ambientais planejadas para o município”, explica o Superintendente de Fiscalização e Gestão Ambiental.

Rodrigo Giansante, diretor de Planejamento Ambiental da Planurb, acrescentou que a Planurb dará continuidade aos trabalhos que vinham sendo executados. “Um dos primeiros desafios é a revisão do Plano de Manejo da APA do Lajeado. Para isso vamos manter as parceiras já estabelecidas e conforme a necessidade iremos inserindo novos atores, dispostos em desenvolverem ações de conservação no manancial”, acrescenta.

Por meio de uma parceria estabelecida entre o município e a concessionária Águas Guariroba, também foram apresentados aos membros do conselho gestor, dados sobre o monitoramento do ‘Programa de Qualidade de Recursos Hídricos’, previsto na estrutura do Plano de Manejo da APA do Lajeado.

Fernando Henrique Garayo Junior, coordenador de meio ambiente da Águas Guariroba, apresentou os estudos sobre a ‘Estatística da Qualidade de Água do Córrego Lajeado. “Por meio dos parâmetros de qualidade da água, os estudos realizados durante os 8 anos de monitoramento (2010 a 2017) apontam, que no geral, a bacia vem mantendo a qualidade da água, assegurando assim a manutenção dos 17% do abastecimento da água de Campo Grande”, afirma o coordenador.

Também foram pauta da reunião a aprovação de atas de reuniões anteriores, aprovação de calendários de reuniões, além de informes diversos.