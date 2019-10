Conselho Estadual de Assistência Social já recebe documentação para eleição de representantes

O edital com o cronograma e prazos também pode ser consultado a partir da página 16, do DOE/MS - Foto: Divulgação

O Conselho Estadual de Assistência Social recebe até 11 de novembro a documentação necessária dos interessados em participar da eleição para representante da sociedade civil, gestão 2020/2022. Serão eleitos seis novos membros, entre titulares e suplentes, sendo representantes ou organizações de usuários, das entidades e organizações da assistência social, e das entidades e organizações dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Conforme a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE/MS), da segunda-feira (28.10), a documentação necessária para a habilitação deverá ser enviada de acordo com prazo estabelecido, via postagem registrada, ao Conselho Estadual de Assistência Social ou protocolada diretamente no Conselho Estadual, na Rua André Pace, 630, Bairro Guanandi, na Capital.

O edital com o cronograma e prazos também pode ser consultado a partir da página 16, do DOE/MS, ou neste link . Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 3324-0515, no Conselho Estadual de Assistência Social.