Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência conquista cadeira no Conade

O Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência foi eleito, como suplente, para o biênio 2017/2019 no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, algo inédito como destaca a presidente estadual, Rosana Puga / Divulgação

O Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência (Consep/MS) foi eleito, como suplente, para o biênio 2017/2019 no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), algo inédito como destaca a presidente estadual, Rosana Puga.

“É um processo muito criterioso e realmente os conselhos estaduais que fazem parte do Conade tem que ter trabalho exemplar em seus estados. Isso é uma vitória para todos nós e mostra que em Mato Grosso do Sul estamos fazendo um bom trabalho”, ressaltou Rosana.

A eleição, que aconteceu em janeiro de forma online, escolheu 38 representantes divididos entre governamentais e da sociedade civil.

Consep

O Consep/MS, foi criado pela Lei n. 1.692, de 2 de setembro de 1996 e reorganizado pela Lei n. 2.710 de 19 de novembro de 2003, a qual dispõe sobre suas competências, composição e funcionamento, é órgão colegiado, normativo, deliberativo, de caráter permanente e vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

De composição paritária, ou seja, com representantes do poder público estadual e da sociedade civil, o Consep/MS, por meio de reuniões ordinárias (mensais) e extraordinárias, quando necessárias, funciona como interlocutor e indutor na definição de orientações para as ações na área da inclusão da pessoa com deficiência, estimulando a organização da sociedade para que ela faça a sua parte na construção, execução e acompanhamento de políticas de atendimento ao referido segmento.

Veja Também

Comentários