O Conselho Eleitoral da Venezuela informou, no início da madrugada desta segunda-feira, 31, que 8,09 milhões de pessoas compareceram às urnas na véspera para escolher os membros da Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro.

O número informado pelo órgão corresponde a 41,53% do eleitorado e é superior ao dobro do estimado pela oposição - entre 2 e 3 milhões de votantes - e por observadores independentes - 3,6 milhões, no máximo.

