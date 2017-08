Conselho Eleitoral da Venezuela descarta alegações de fraude em votação

A presidente do Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela, Tibisay Lucena, está descartando as alegações de que os números oficiais de participação dos eleitores na eleição da Assembleia Nacional no último domingo foram manipulados.

Lucena afirmou que as alegações da Smartmatic, empresa responsável pela votação, de que a contagem foi adulterada em pelo menos 1 milhão de votos equivalem a uma "opinião por uma empresa sem acesso aos dados que determinam os resultados. Ela acrescenta que o Conselho irá buscar ações legais contra o que disse ser uma "declaração irresponsável".

O CEO da Smarmatic, Antonio Mugica, afirmou, no início desta quarta-feira, que os resultados registrados pelos sistemas de sua empresa e os relatados por autoridades venezuelanas indicam "sem dúvida" que a participação oficial foi adulterada. Fonte: Associated Press.

