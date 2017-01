Conselho do MP decide reabrir inquérito contra Pezão por improbidade

O Conselho Superior do Ministério Público do Rio de Janeitro decidiu hoje (26), por 6 votos a 3, reabrir o inquérito civil que investiga o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, pela prática de ato de improbidade administrativa.

O inquérito teve origem em representação feita pelo Conselho de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), que denunciou falhas nos investimentos na área da saúde por parte do governo fluminense em 2015.

Por unanimidade, o conselho decidiu também remeter os autos do processo ao procurador de Justiça decano do colegiado, Ricardo Ribeiro Martins, para ajuizamento de ação civil pública.

Procurado pela Agência Brasil, o governo estadual informou que “as exigências de repasses para a saúde foram integralmente cumpridas pelo governo do estado do Rio de Janeiro” e que as contas do estado referentes ao ano de 2015 “foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado”.

