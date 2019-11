Conselho Deliberativo do Sebrae anuncia programa de desenvolvimento em Porto Murtinho

Da Redação com Assessoria

Serão beneficiados também os municípios do entorno, como Jardim, Guia Lopes, Bonito e Nioaque - Foto: Divulgação/Assessoria

O Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/MS deflagrou na manhã desta sexta-feira (8) o Programa de Desenvolvimento Regional para integrar as oportunidades advindas dos investimentos em logística e exportação em Porto Murtinho.

A iniciativa vai proporcionar a inserção da população e empresas do território na nova dinâmica econômica. Serão beneficiados também os municípios do entorno, como Jardim, Guia Lopes, Bonito e Nioaque.

Segundo o diretor superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o Sistema S poderá contribuir efetivamente com a transformação da realidade econômica, complementando os esforços dos investidores e do governo estadual, que suprirá a infraestrutura para o fluxo de cargas que trafegarão nas rodovias.

Em outubro, Porto Murtinho obteve um investimento de R$ 120 milhões para a construção de um porto fluvial que transformará o município em um polo de exportação de Mato Grosso do Sul. A cidade deve receber outros três terminais hidroviários, totalizando mais de R$ 450 milhões injetados em um período de dois anos.