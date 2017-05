Conselho de Segurança da ONU vai à Colômbia para apoiar acordo de paz

Autoridades do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) estão indo para a Colômbia para demonstrar comprometimento com o acordo de paz entre o governo do país e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

O embaixador britânico Matthew Rycroft disse hoje que os membros do conselho querem conversar com as partes e com o povo. Ele acrescentou que querem "ir com uma mensagem de encorajamento para prosseguir com a implementação do acordo de paz, apesar dos desafios, e mantê-lo até que cada vestígio deste conflito seja passado".

Em janeiro de 2016, o governo colombiano e rebeldes das Farc pediram para as Nações Unidas monitorarem qualquer processo de desarmamento e cessar-fogo. Em setembro, o conselho autorizou uma missão para supervisionar o desarmamento de guerrilheiros. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários