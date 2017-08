Conselho de Segurança da ONU discutirá lançamento de míssil da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deve realizar uma reunião emergencial nesta terça-feira para discutir o lançamento de um míssil balístico da Coreia do Norte. O projétil cruzou o espaço aéreo japonês, antes de cair no Oceano Pacífico. A reunião a portas fechadas deve ocorrer no fim da tarde ou no início da noite, após uma discussão já agendada sobre mantenedores de paz.

Representantes dos EUA e do Japão disseram que eles e Seul requisitaram a discussão sobre a Coreia do Norte. Isso ocorre menos de um mês após o Conselho de Segurança da ONU aprovar as sanções mais duras já impostas contra Pyongyang, que incluem a proibição de importações de carvão, ferro, chumbo e peixe e frutos do mar do país.

A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, afirmou que o Conselho de Segurança discutirá "o que falta fazer" para lidar com o regime norte-coreano. "Algo sério precisa ocorrer", disse ela, sem especificar.

A Coreia do Norte havia requisitado recentemente uma discussão no Conselho de Segurança sobre os exercícios militares sul-coreanos e americanos, que ela considera um ensaio para uma invasão. Fonte: Associated Press.

