Conselho de Segurança da ONU discute hoje sobre teste nuclear da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) terá daqui a pouco, às 10h (11h em Brasília), uma reunião de emergência para avaliar o teste nuclear com uma bomba de hidrogênio realizado pela Coreia do Norte realizado na madrugada desse domingo (3).

A reunião será a segunda realizada em caráter de emergência em menos de dez dias. A última foi no dia 29 de agosto, acionada depois de a Coreia do Norte ter realizado um teste com um míssil balístico que atravessou o espaço aéreo do Japão antes de cair no mar japonês.

Este é o sexto teste nuclear realizado pelo país em 11 anos e o 14º teste com mísseis balísticos somente este ano. Entre os que condenaram o teste até o momento estão Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Coreia do Sul, França, Otan e União Europeia.

Em declarações oficiais, os governos desses países e blocos reforçaram que a Coreia do Norte está violando as resoluções da ONU sobre armamentos nucleares.

O novo teste foi realizado nos arredores de Pyongang em uma base subterrânea da Coreia do Norte. Um tremor de magnitude 6,3 foi sentido no país, na Coreia do Sul e até na China.

A bomba de hidrogênio usada no teste é mais potente que a bomba lançada pelos norte-americanos em Nagasaki no Japão, em agosto de 1945. Mais de 80 mil pessoas morreram devido ao ataque – na época do lançamento, a população da cidade era de 240 mil pessoas.

