Conselho de Segurança da ONU condena teste de míssil da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reuniu nesta sexta-feira e condenou o "altamente provocativo" teste de mísseis da Coreia do Norte. Mais cedo, o regime de Pyongyang lançou um míssil que sobrevoou o Japão antes de cair no Oceano Pacífico.

O Conselho de Segurança pediu que os norte-coreanos adotem ações imediatas para mostrar seu compromisso com o abandono de seu programa nuclear. O órgão mais poderoso da ONU ressaltou em comunicado que todos os 193 membros da entidade precisam implementar todas as sanções da ONU "completa, abrangente e imediatamente".

A ONU "ressaltou a importância de trabalhar para reduzir a tensão na Península Coreana". Além disso, reiterou a importância de se manter a paz e a estabilidade na área.

A nota ainda elogia os esforços de membros do Conselho de Segurança e de outros países para promover "uma solução pacífica e abrangente" para a questão nuclear norte-coreana por meio do diálogo. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários