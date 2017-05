Conselho de Segurança da ONU condena teste de míssil da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas condenou duramente o mais recente teste de míssil balístico da Coreia do Norte e afirmou que pode adotar novas sanções contra o país. Na avaliação do Conselho de Segurança, o teste foi um "desafio flagrante e provocador" contra o órgão, que exigiu ainda a interrupção de todos os testes relacionados ao programa nuclear norte-coreano.

Comunicado do Conselho de Segurança divulgado no fim da segunda-feira demonstrou preocupação com o "comportamento altamente desestabilizador" da Coreia do Norte e exigiu que Pyongyang não faça mais testes nucleares ou de mísseis balísticos.

O órgão mais poderoso da ONU diz que a Coreia do Norte está "aumentando grandemente a tensão na região e para além dela" e que é crucial que o país mostre imediatamente "compromisso sincero pela desnuclearização por meio de ação concreta".

A nota do Conselho de Segurança ressalta a importância de se trabalhar para reduzir tensões e manter a paz e a estabilidade na Península Coreana. O Conselho de Segurança pede ainda para todos os países implementarem as seis resoluções de sanções contra a Coreia do Norte já adotadas de maneira rápida e séria.

Diplomatas do Conselho de Segurança dizem que EUA e China, o aliado mais próximo de Pyongyang, têm trabalhado em uma nova resolução com sanções contra o país. Fonte: Associated Press.

