Conselho de Segurança da ONU condena teste de mísseis da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas condenou por unanimidade os recentes lançamentos de mísseis de um teste da Coreia do Norte. Em reunião emergencial nesta quarta-feira, porém, a entidade não anunciou nenhuma ação em resposta ao lançamento de quatro mísseis nesta semana na direção do Mar do Japão.

Durante a reunião de duas horas, a China pediu a retomada das negociações com a Coreia do Norte e advertiu que o desmantelamento do programa nuclear do país é possível apenas por meio do diálogo, segundo diplomatas. O governo chinês ainda traçou um paralelo entre o teste de mísseis e o envio pelos Estados Unidos de um sistema antimísseis avançado para a Coreia do Sul.

Os EUA e seus aliados europeus e asiáticos no Conselho de Segurança rejeitaram a comparação como "inapropriada", argumentando que o sistema era uma resposta ao lançamento de mísseis por Pyongyang e aos cinco testes nucleares feitos pelo país apenas em 2016.

A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, afirmou que "todas as opções estão sobre a mesa agora" para lidar com a Coreia do Norte, sem dar detalhes sobre qualquer eventual ação militar. Fonte: Dow Jones Newswires.

