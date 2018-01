Conselho de Odontologia de MS tem nova diretoria empossada

Nova diretoria do CRO-MS - Divulgação

O CRO-MS (Conselho Regional de Odontologia de MS) realizou nessa sexta-feira (19) a solenidade de posse dos conselheiros para o biênio 2017/2019. O evento realizado no auditório do Conselho, localizado na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 1.812, Jd. Veraneio, contou com a presença de cirurgiões-dentistas e de diversas autoridades, além de familiares.

O presidente do CRO-RJ, Outair Bastazini, que esteve representando o presidente do CFO (Conselho Federal de Odontologia), Juliano do Vale, desejou sucesso nos trabalhos dos novos conselheiros. "O presidente empossado do CRO-MS, José Wilson Capdeville, foi meu aluno no Rio de Janeiro e posso garantir ser uma excelente pessoa. Tenho a certeza que essa nova diretoria e conselheiros farão em grande trabalho pela odontologia de Mato Grosso do Sul", afirma Bastazini.

O presidente do CRO-MS nas gestões de 2011 a 2017, Francisco Carlos Grilo, que passou o posto, agradeceu a todos os cirurgiões-dentistas que já foram presidentes do CRO-MS e fez uma análise do crescimento da odontologia do Estado. "Temos que agradecer muito a todos que estiveram aqui antes de nós e dedicaram seu tempo e trabalho pela nossa odontologia. Nossa profissão cresceu muito com o esforço de diversas pessoas que procuraram contribuir com a área. Tenho a certeza que com a união da classe a odontologia continuará forte e pujante", declara Grilo.

Os conselheiros que ficarão à frente da autarquia já estão trabalhando pela odontologia de Mato Grosso do Sul. A proposta dos representantes é atuar por uma profissão cada vez mais valorizada e por uma odontologia ainda melhor.

O presidente empossado do CRO-MS, José Wilson Capdeville, contou uma pouco da sua trajetória na profissão e a sua atuação em entidades de classe em prol da odontologia. O novo presidente ainda falou dos desafios e do compromisso com a classe que essa nova gestão assume. "Sabemos que teremos muito trabalho nesses dois anos. Vamos procurar fazer tudo com muita ética, dignidade e integridade. Estaremos abertos a todos os profissionais que queiram contribuir e se no final do mandato a união da classe estiver consolidada poderei dizer que valeu estar aqui", garante o presidente do CRO-MS

Também participaram da solenidade, representando a vice-governadora de MS Rose Modesto, Fernando Santiago, a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Cristinne Cavalheiro Maymone, o presidente da ABO-MS, Carlos Magno de Oliveira Rodrigues, a coordenador de saúde bucal de MS, Márcia Malacrida, o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS, João Vieira de Almeida Neto, Nara Rejane Santos Pereira, representando o diretor da Faculdade de Odontologia da UFMS (Paulo Zárate), chefe da Policlínica da Uniderp, Déborah Soto, o juiz da 2ª Vara Criminal de Campo Grande, Olivar Coneglan e a coordenadora do Fórum Municipal dos Trabalhadores em Saúde, Silmara Pires Confortini.

O evento ainda foi prestigiado pelo presidente do CRO-PR, Agnaldo Farias, presidente do CRO-MT, Luis Evaristo Ricci, tesoureiro do CRO-TO, Rafael Marra, e tesoureiro do CRO-SC, Afonso Eugênio Wunderlich Jr. Também estiveram presentes profissionais do interior de MS, o delegado da Delegacia Regional de Corumbá do CRO-MS, Wagner Massaruha, delegado da Delegacia Regional de Dourados, Nilson Tadano, delegado da Delegacia Regional de Três Lagoas, Jorge Martinho, e os representantes nas cidades de Dourados, Efraim Neri Santana, e Três Lagoas, Luzia Aparecida Moreira Queiroz.

Veja a composição da diretoria e Conselheiros:

CONSELHEIROS EFETIVOS

Presidente

JOSÉ WILSON CAPDEVILLE BASTOS - CRO/MS-1080

Secretária

SILVÂNIA DA SILVA SILVESTRE CABRAL - CRO/MS 754

Tesoureira

MARIAM KODJAOGLANIAN DI GIORGIO - CRO/MS 244

Presidente da Comissão de Tomada de Contas

ROBSON AJALA LINS - CRO-MS 475

Presidente da Comissão de Ética

HAMILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CRO/MS 640

CONSELHEIROS SUPLENTES:

CARLOS EDUARDO ITO - CRO-MS 576

DIRCEU MIGUEIS PINTO JUNIOR - CRO/MS 3248

MAISA OKAMA - CRO/MS 2091

NORBERTO FABRI JUNIOR - CRO/MS 2310

TÂNIA MARIA ARAUJO CHAVES - CRO/MS 1426