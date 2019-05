Conselho de Educação Física prorroga até hoje as inscrições para concurso com 70 vagas

Inscrições podem ser feitas até hoje - Ilustração

O CREF-MS (Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul) prorrogou as inscrições de concurso público e agora os candidatos têm até esta quinta-feira, dia 2 de maio, para participar. São 70 vagas abertas para formação de cadastro reserva para assistente administrativo e agente de orientação e fiscalização em concurso.

O cargo de assistente administrativo é de nível médio e o salário é de R$ 1,9 mil. Já o cargo para agente de orientação e fiscalização é para candidatos de ensino superior, com salário de R$ 4 mil. Quem for contratado também recebe benefícios como vale-alimentação de R$ 430, plano de saúde de até R$ 240, plano de cargos e salários e vale-transporte.

Conforme o edital, serão 35 vagas para cadastro reserva de assistente administrativo para quem tem ensino médio completo e outras 35 para Agente de Orientação e Fiscalização com exigência do ensino superior em Educação Física em licenciatura ou bacharelado, podendo ser também Licenciatura Plena, além de registro no CREF.

Vale ressaltar que as vagas previstas pelo edital, 5% serão destinadas aos candidatos portadores de deficiência e 20% ficam para os candidatos negros. Os contratados ficarão na sede administrativa de Campo Grande ou poderão ser designados para a seccional de Dourados. As inscrições poderão ser feitas pela internet e você pode conferir o edital aqui.