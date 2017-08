Conselho de Economia oferece curso de perícia financeira no dia 27 de agosto

No mês de agosto, quando se comemora o Dia do Economista, a empresa de consultoria Datasight e o Corecon/MS (Conselho Regional de Economia de MS) realizam cursos de perícia voltado para os interessados em ampliar seus conhecimentos.

No dia 26 de agosto será realizado o curso de perícia financeira e no dia 27, o curso de perícia trabalhista. Ambos com duração de oito horas cada e ministrados pelo economista Tiago Jazynski.

Com o objetivo de instruir os profissionais e estudantes sobre a atuação na área pericial, principalmente os interessados em aprofundar conhecimento nesta área de estudo. A ideia é proporcionar conhecimento que possibilite o ingresso no mercado de trabalho de perícia judicial e extrajudicial, bem como assistência técnica judicial e extrajudicial.

Tiago é economista pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), perito judicial e assistente técnico em ações trabalhistas e cíveis da Justiça Federal e Estadual, coordenador do núcleo de peritos e auditores do Corecon/PR. Professor de pós graduação em perícia e avaliação - econômica contábil e atuarial da Universidade Positivo.

O curso é voltado para economistas, administradores, contadores, profissionais da área jurídica e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3322-0353 ou (67) 3356-4796, ou pelo site https://www.datasight.com.br/loja-virtual.

