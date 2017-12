Conselho de Economia de MS conquista sede própria na avenida Afonso Pena

Seandor Pedro Chaves e o presidente do Corecon, Thales de Souza Campos, descerram a placa inaugural com alguns conslheiros do órgão - Willian Silva/A Crítica

O Conselho Regional de Economia (Corecon-MS) inaugurou na sexta-feira (15) sua sede própria em Campo Grande. O espaço fica na avenida Afonso Pena, 2.386- sala 1201, no 12º andar do edifício Dolor de Andrade.

O imóvel foi cedido pela superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, de forma gratuita, pelo período de 10 anos inicialmente e se estendo sem término, desde que cumpra o objetivo principal que é o funcionamento do Conselho. Segundo presidente do Conselho, Thales de Souza Campos, garante que esse espaço foi entregue pela SPU, com participação fundamental do senador Pedro Chaves, representará uma economia na ordem de 3 a 5 mil reais mensalmente ao Conselho.

“Temos uma sede própria, passamos por uma peregrinação nesses quase 40 anos de existência, foram quatro lugares diferentes de sede. Hoje estamos em um endereço que representa muito pelo seu local, na avenida Afonso Pena. Esse espaço vai ser fundamental para o Conselho desenvolver todos os seus projetos e prestar as informações à sociedade”, explicou.

Thales comentou que o papel do Corecon é fazer a análise dos índices econômicos de todos os 79 municípios e também do Estado, comparando com os índices do Brasil. “Todos os índices que são publicados, como o Caged sobre emprego, nós que fazemos essa análise. Com essa nova sede, o trabalho será ampliado, principalmente em relação à fiscalização ao economista”, disse o presidente do Corecon.

O senador Pedro Chaves teve atuação na conquista desse novo espaço própria ao Conselho Regional de Economia. O parlamentar explica que ao conversar com o secretário do Patrimônio da União soube que o espaço estava para leilão, mas não houve lances. Com isso, o senador disse que falou diretamente com o Presidente Temer e o ministro Eliseu Padilha, mostrando a importância do imóvel para o Corecon e, a partir daí, a situação se desenvolveu favoravelmente ao Conselho.

Para o senador esse novo espaço do Corecon será fundamental, por ser uma sede própria e sem custo. Mas também para a realização de cursos de aperfeiçoamento para o economista, até mesmo àqueles que deixam a faculdade e possam aprimorar seus conhecimentos.