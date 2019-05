Conselho de Direitos da Criança e Adolescente de Bodoquena abre processo seletivo para conselheiros tutelares

Inscrições seguem até dia 31 - Ilustração

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bodoquena abriu processo seletivo para contratação de cinco membros do Conselho Tutelar, titulares e suplentes.

Os profissionais têm carga horária de 40h semanais, mais plantões, feriados, finais de semana e sobreaviso da tabela de vencimentos público municipal.

As inscrições poderão ser feitas de 1º a 31 de maio, das 7h às 11h, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Manoel de Pinho, nº 907, Centro, Bodoquena - MS. Outras informações podem ser obtidas no edital de abertura disponível no site da prefeitura.