Conselho de Arquitetura lança primeiro edital de patrocínio de 2019

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS) está com edital aberto para patrocínios a projetos sul-mato-grossenses que mostrem a relevância da arquitetura e urbanismo, sejam de abrangência municipal, estadual, nacional ou internacional.

Os interessados deverão entregar os documentos pessoalmente, na sede do CAU/MS, em Campo Grande, a partir desta quarta-feira (06) até o dia 8 de abril. A divulgação dos projetos aprovados será no dia 16 de abril. Os trabalhos serão analisados pela Comissão Especial para Concessão de Patrocínios, composta pelos conselheiros estaduais Mellina Bloss Romero, Fabiano Costa e Paulo Amaral.

O presidente do CAU/MS, Luís Eduardo Costa, ressalta que “o patrocínio é um incentivo concedido todo ano pelo CAU para promover a valorização profissional e destacar iniciativas que mostrem a importância da arquitetura para a sociedade”. A sede do CAU/MS fica na Rua Espírito Santo, 205, Jardim dos Estados (esquina com Avenida Afonso Pena).

O edital completo e os modelos de documentos estão disponíveis no Portal da Transparência do CAU. Clique aqui.