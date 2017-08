Conselho da OAB autoriza ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), autorizou na sexta-feira (25) ação direta de inconstitucionalidade para retirar do mundo jurídico o Inciso IX do Artigo 2 da Lei Estadual 4.135 de 15 de dezembro de 2011.

A lei dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. De acordo com Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...] IX - atendimento a outras situações de emergência que exijam a pronta atuação da Administração.

“Esse inciso de necessidade temporária excepcional de interesse público afronta a Constituição Federal, o Artigo 37 e seus incisos, na qual menciona as excepcionalidades de necessidade temporária, caso a caso. Nele, estão escritos os itens para a necessidade de contratação temporária”, comentou a relatora Eliane Potrich.

O inciso cita ainda “atendimento a outras situações de emergência que exijam a pronta atuação da Administração”. “Mas, o que é situação de emergência? O inciso desta lei é muito abrangente, o que pode dar espaço para ilegalidades e interesses políticos. Por isso, a necessidade que se tire do mundo jurídico, uma vez que o inciso ficou muito superficial, dando espaço para situações inapropriadas”, explicou Potrich.

