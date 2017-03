Conselho da Cidade visita Águas Guariroba pelo Programa Afluentes

21 conselheiros de várias áreas de atuação conheceram as instalações do Centro de Controle Operacional / Divulgação

Representantes de várias entidades de Campo Grande que atuam no Conselho das Cidades participaram de uma visita guiada na tarde dessa terça-feria (21), na Águas Guariroba. A ação faz parte do Programa Afluentes, que abre as portas da concessionária para a comunidade.

Ao todo, 21 conselheiros de várias áreas de atuação, como engenharia, habitação e saneamento básico conheceram as instalações do Centro de Controle Operacional (CCO), que monitora todo o processo de captação a distribuição da água. Os participantes também visitaram a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guariroba.

De acordo com a responsável pela Educação no Trânsito do Detran – MS, Inês Esteves, é importante que toda a sociedade tenha acesso a essas informações, que mostram o processo que a água passa para chegar ao copo do cliente, em casa. “Achei a explicação fantástica, meus olhos se estenderam para tantas informações que são de extrema importância para cada morador que está na sua casa. No conselho todas as pessoas estão preocupadas com o problema de uma cidade para o seu desenvolvimento sustentável, com a sua qualidade de vida”, explica Inês.

O Conselho das Cidades é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa que integra a estrutura do Ministério das Cidades e sua criação foi regulamentada com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). Um dos seus objetivos é viabilizar o debate em torno das políticas urbanas, incluindo aí a política habitacional, política de mobilidade urbana, política de saneamento ambiental e é composto por diversos segmentos da sociedade.

“Eu acho que ali no conselho todas as pessoas estão preocupadas com o problema de uma cidade para o seu desenvolvimento sustentável, com a sua qualidade de vida, tem que estar ali sim, debatendo e falando, difundir isso, levar para o debate, porque no conselho tem a pasta saneamento básico, habitação e moradia”, explica.

