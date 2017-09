Conselho aprova liberação de R$ 37 milhões do FCO para projetos

Campo Grande (MS) – O Conselho de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Investimentos do Centro-Oeste (CEIF-FCO) aprovou projetos que somam R$ 37 milhões, na 9ª Reunião Ordinária realizada nesta quarta-feira (13.9). As contratações atingiram nível recorde de R$ 1,16 bilhão este ano, mas ainda há R$ 1,1 bilhão disponível.

O recurso para investimentos e capital de giro vai beneficiar empresários e produtores rurais de Paranaíba, Chapadão do Sul, Dourados, Corumbá, Sidrolândia, Três Lagoas, Guia Lopes da Laguna e Brasilândia. Comércio, educação, agricultura, pecuária e florestas são algumas das áreas que contempladas entre os projetos aprovados hoje.

Ricardo Senna, secretário adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), ressaltou que a reunião de hoje mostra que há demanda dos clientes para a contratação de recursos e que o Governo do Estado e o Banco do Brasil estão empenhados em levar os recursos às mãos dos empreendedores.

“Ainda existe muita resistência por parte de alguns empresários de nunca tomar dinheiro emprestado e só fazer investimentos com capital próprio, o que na nossa visão, se deve a falta de conhecimento do que é a linha e do que ela pode proporcionar, por isso queremos mostrar que é viável”, disse Ricardo Senna, ao ressaltar que as taxas de juros são as mais baixas do mercado.

Na tarde desta terça-feira (12.9), a equipe da Semagro se reuniu com o Banco do Brasil para definir estratégias a fim de destravar os recursos ainda disponíveis no FCO 2017. As contratações deste ano somam R$ 1.167 bilhão, sendo R$ 745 milhões do setor rural e R$ 421 milhões do empresarial.

