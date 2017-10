Conselho amplia percentual de recursos do FCO para o setor rural

Campo Grande (MS) – Com o objetivo de contratar os R$ 2,3 bilhões do Fundo Constitucional de Investimentos do Centro-Oeste (FCO) previstos para 2017, o Conselho de Investimentos Financiáveis aprovou nessa quarta-feira (18) uma nova distribuição de recursos entre os setores empresarial e rural, que já passa a valer nesta semana.

A partir de agora o setor rural terá 55% dos R$ 2,3 bilhões e o empresarial, 45%. A mudança nessa época do ano é feita conforme a contratação de cada segmento e na tentativa de dar mais vazão aos recursos ainda disponíveis. Para o ano que vem, o Conselho aprovou 50% dos recursos para o rural e 50% para o empresarial.

Dados do Banco do Brasil mostram que este ano foram contratados R$ 1,381 bilhão em recursos do FCO, sendo R$ 910 milhões pelo setor rural e R$ 471 milhões para o empresarial. Além disso, há mais R$ 1,021 bilhão em andamento dentro da instituição.

O Governo de Mato Grosso do Sul tem feito uma série de ações para ampliar a atuação do FCO, fazendo com que ele chegue ao maior número de pessoas. Entre as mudanças nas regras, esta a aprovação junto ao Conselho Deliberativo do FCO (Condel) da flexibilização do capital de giro para investimentos.

“Nós ampliamos o capital de giro de R$ 800 mil para R$ 1,2 mil que era uma necessidade imediata das grandes empresas. Essas mudanças vão beneficiar empresas de todas as faixas, ajudando principalmente no final do ano quando precisa aumentar estoque, pagar e contratar funcionários”, explica o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck.

Recentemente a Semagro lançou uma cartilha com um passo a passo para empreendedores interessados em contratar recursos do FCO. O documento está disponível no site da Semagro.

Priscilla Peres – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)