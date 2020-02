Sedhast promove capacitação dos novos conselheiros tutelares que atuam na Capital

Campo Grande (MS) – Conselheiros tutelares da Capital, 25 no total, já começaram a passar por capacitação oferecida pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). As atividades começaram ontem e terminam nesta terça-feira (11.02). Os novos conselheiros serão acompanhados por técnicos da Superintendência de Direitos Humanos da Sedhast (SUPDH) e Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados da Sedhast (CAORC) durante todo o dia na Fundação Escola de Governo.

A capacitação, que também atingirá outras regiões de MS, tem o objetivo de informar e sensibilizar os novos conselheiros tutelares para conhecerem suas atribuições e como proceder em casos de violações de direitos da criança e do adolescente. Em cada turma também serão abordadas questões que envolvem a garantia dos direitos humanos expressas no Estatuto da Criança e do Adolescente, além da operacionalização do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia).

O secretário-adjunto da Sedhast, Adriano Chadid, conversou com os conselheiros durante a abertura da capacitação, e reforçou o importante papel que cada um desempenha na transformação também das famílias atendidas. “É um papel crucial dentro de nossa sociedade e, sem dúvida, essa capacitação irá reforçar ainda mais cada um aqui para uma melhor atuação no dia a dia”, disse.

Para a conselheira Vânia Martins, é importante estar a par das mudanças, principalmente no sistema Sipia. “Quando era o SipiaWeb, tínhamos muita dificuldade principalmente por causa do acesso à internet que não era muito boa, sempre acabávamos perdendo todos os registros. Agora, com esse novo sistema, teremos melhores experiências e facilidade. Essa capacitação auxilia e sana dúvidas”, pontuou.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, o conselheiro tutelar pode entrar em contato com a Sedhast pelo telefone (67) 3324-1148 (Setor de Apoio e Fortalecimento dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente).

