Conselheiros do Fórum MS-Indústria tomam posse e aprovam calendário anual

Campo Grande (MS) – Em reunião realizada nessa quarta-feira (17.5), na Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), foram empossados os novos conselheiros do Fórum Deliberativo do MS-Indústria para o biênio 2017-2018 e aprovada a pauta de reuniões do Conselho até o fim do ano. O Fórum MS-Indústria é composto por nove conselheiros titulares e nove suplentes, além de três membros consultivos titulares e suplentes, e se constitui no órgão competente para aprovar incentivos fiscais para instalação, ampliação, modernização, reativação ou relocação de empresas já existentes.

A reunião foi conduzida pelo secretário da Semagro, Jaime Verruck, que também preside o Fórum, conforme prevê a Lei nº 4.049 de 30/06/2011 que dispõe sobre o Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial. A intenção – segundo o secretário – é que o Fórum tenha um papel de protagonismo na política de desenvolvimento industrial do Estado, quer seja na aprovação e fixação do percentual de incentivo fiscal, como em todas as questões ligadas ao setor.

Ficou marcada a primeira reunião de deliberação do Fórum para dia 14 de junho, às 8h, na sala de reuniões da Semagro. Nessa ocasião, haverá capacitação dos novos conselheiros para que entendam o papel do Fórum dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial. Outras duas reuniões ordinárias ainda foram agendadas, para dia 20 de setembro e 15 de dezembro, porém devem ser convocadas extraordinárias “tantas quantas forem necessárias” para deliberar sobre demandas que forem surgindo, explicou o superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo da Semagro, Bruno Gouvêa Bastos.

O Fórum

Integram o Fórum Deliberativo do MS – Indústria os seguintes membros:

pela Semagro, Jaime Verruck (titular) e Bruno Gouvêa Bastos (suplente);

pela Secretaria de Fazenda, Gerson Mardine Fraulob (titular) e Waldomiro Morelli Jr. (suplente);

pela Sedhast/Funtrab, Paulo Cesar Vilela Gaudioso (titular) e Marcos Antonio Ortega Woeth (suplente);

pela Federação das Indústrias, Altair da Graça Cruz (titular) e Cláudia Pinedo Zottos Volpini (suplente);

pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Jorge Bento Soares (titular) e Ramiro Moyses Neto (suplente);

pela Federação do Comércio, José Alcides dos Santos (titular) e Daniela Teixeira Dias (suplente);

pela Federação de Agricultura, Adriana Mascarenhas (titular) e Justino Mendes de Aquino (suplente);

pela Federação dos Trabalhadores na Indústria, José Roberto Silva (titular) e Cleoni Bortolli (suplente);

pela Federação dos Trabalhadores no Comércio, Rúbia Maria Nascimento Santana (titular) e Valdir Fernandes (suplente).

Como membros consultivos foram empossados:

pela Procuradoria Geral do Estado, Senise Freire Chacha (titular) e Rafael Koehler Sanson (suplente);

pela Associação dos Municípios, José Fernando Barbosa dos Santos (titular) e José Domingues Ramos (suplente);

pela Organização das Cooperativas, Fabrício Soares Rodrigues (titular) e Celso Ramos Regis (suplente).

Texto e fotos: João Prestes – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

