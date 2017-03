Conselheiros determinam a devolução de R$ 12 mil em impugnação para Bodoquena

Na Sessão do Pleno presidida pelo presidente-conselheiro Waldir Neves, desta quarta-feira (29/03) realizada no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os conselheiros analisaram um total de 30 processos entre regulares e irregulares. Os processos considerados irregulares somaram um total de 1.560 Uferms (R$ 28.594,40) em multas aos gestores públicos. Foi também determinado pelos conselheiros o valor total de R$ 12.556,56, em impugnação a ser devolvido aos cofres públicos do município de Bodoquena. A mesa da Sessão desta tarde, ainda foi composta pelo Procurador Geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior.

José Ricardo Pereira Cabral – ao todo, foram relatados pelo conselheiro, seis processos, sendo que em um destes foi determinada a devolução de impugnação ao erário público de Bodoquena.

Bodoquena: foi declarada pelo conselheiro, a irregularidade do processo TC/03691/2012 da Auditoria n. 002/2012, decorrentes dos atos praticados pela então presidente da Câmara Municipal de Bodoquena, no exercício financeiro referente ao ano de 2011. O conselheiro aplicou a multa de 50 Uferms (R$ 1.237,00), sob a responsabilidade da presidente da Câmara, Rosângela Lopes Ferreira Siqueira. Devido à classificação incorreta de despesas, pelo pagamento de subsídios a maior, foi ainda impugnado o valor total de R$ 12.556,56, a ser devolvido aos cofres públicos do referido município sob a responsabilidade de: Rosângela Lopes Ferreira Siqueira (ex-presidente da Câmara) o valor de R$ 8.678,28, e de Lenilda Maria Damasceno (ex-vereadora) o valor de R$ 3.878,28.

Marisa Serrano – a conselheira analisou processos de Prestação de Contas, de Apuração de Responsabilidade, Inspeção Ordinária e Contrato Administrativo, que juntos deram um total de 10 processos.

No TC/7190/2015, após a análise da equipe técnica da 6ICE, e constatada a infração a norma legal, a conselheira julgou irregulares as contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Aquidauana, referente ao exercício financeiro de 2014. A conselheira votou pela aplicação de multa no valor de 100 Uferms (R$ 2.474,00) sob a responsabilidade do ex-prefeito de Aquidauana, Jose Henrique Gonçalves Trindade.

Acolhendo o parecer da equipe técnica, auditoria e do Ministério Público de Contas, no processo TC/7280/2015, a conselheira também votou pela irregularidade das contas do Fundo Municipal Educação e Cultura de Miranda, referente ao exercício financeiro de 2014. Por infração a norma legal e regulamentar a conselheira aplicou a multa de 100 Uferms (R$ 2.474,00), sob a responsabilidade da então prefeita, Juliana Pereira de Almeida.

Osmar Domingues Jeronymo – sob a responsabilidade do conselheiro ficaram nove processos, sendo dois de Prestação de Contas, dois de Auditoria e cinco de Apuração de Responsabilidade.

Como no processo TC/2037/2015 de Apuração de Responsabilidade, em que o conselheiro acolheu o parecer do Ministério Público de Contas e votou pela aplicação da multa de 360 Uferms (R$ 8.906,40) ao ex-prefeito de Glória de Dourados, Arceno Athas Junior, devido infração à norma regulamentar, pelo não encaminhamento de dados eletrônicos dos balancetes referentes ao mês de janeiro a dezembro de 2013.

Jerson Domingos – o conselheiro deu o seu parecer em cinco processos, entre Recurso, Prestação de Contas de Gestão, Auditoria, Contrato Administrativo e Revisão.

No processo TC/5578/2015, o conselheiro votou pela irregularidade dos atos constatados no relatório de Auditoria n. 14/2014, realizada no Fundo municipal de Saúde de Sonora, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2012. Aplicou a multa no valor total de 100 Uferms (R$ 2.474,00), assim distribuída entre os ordenadores de despesas: 50 Uferms (R$ 1.237,00), ao então prefeito, Zelir Antônio Maggioni; e 50 Uferms (R$ 1.237,00) imputada à Gerente de Saúde de Sonora, à época, Ivana Maria Paião.

Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário e/ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos.

