Conselheiro diz que Trump está disposto a dialogar com Coreia do Norte

O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse que o presidente Donald Trump está disposto a dialogar novamente com a Coreia do Norte.

A informação foi passada por Bolton em entrevista à Fox News, na quinta-feira, depois que um grupo de pesquisa dos Estados Unidos relatou que imagens de satélite indicam que a Coreia do Norte está reconstruindo instalações de mísseis na região Noroeste do país. Bolton afirmou que, se o relato estiver correto, ficaria muito desapontado, repetindo o comentário feito por Trump no dia anterior.

Ele declarou que o presidente está claramente disposto a dialogar novamente, mas não mencionou quando ou como. Anteriormente, nesta semana, Bolton advertiu sobre a possibilidade de impor sanções mais rigorosas à Coreia do Norte, a menos que o país desista de suas armas nucleares.