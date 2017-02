Conselheiro de Segurança Nacional de Trump pede demissão

O conselheiro de Segurança Nacional do governo dos Estados Unidos Michael Flynn pediu demissão na noite desta segunda-feira (13), após ter dado declarações conflituosas acerca de seus contatos com autoridades russas.

A renúncia de Flynn é a primeira perda no primeiro escalão da gestão Donald Trump, que ainda não completou um mês.

Flynn disse inicialmente a assessores de Trump que não havia discutido sanções à Rússia com o embaixador do país no período de transição de governo.

O vice-presidente Mike Pence, aparentemente baseado em informações prestadas por Flynn, defendeu o conselheiro publicamente.

Mais tarde, no entanto, Flynn afirmou que o tema pode ter surgido nas conversas com o representante russo.

