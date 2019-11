Conseguimos hoje novo recorde no mercado acionário dos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu na noite desta segunda-feira seu governo, durante comício em Lexington, Kentucky. Em sua fala, Trump comemorou o novo recorde do mercado acionário no país, atribuindo-o a suas políticas econômicas.

Trump fez um discurso com foco na política, criticando a oposição do Partido Democrata e a atuação deste pelo impeachment do presidente. Ele desacreditou as investigações e também atacou a imprensa, citando nominalmente o jornal The Washington Post.