Conheça sete passos para um detox de corpo e alma

Da alimentação ao comportamento - Reprodução

A necessidade de mudança é inerente ao ser humano e o início de um novo ano é sempre um bom motivo para adotar novas atitudes. "Existe um ideal de renovação que toma conta do coletivo. Este ímpeto é valioso, pois ajuda a trazer reflexão e esperança para vidas muitas vezes adormecidas pelo cotidiano", afirma Dra. Mariela Silveira, médica nutróloga especialista em Terapia Cognitiva e Mindfulness do Kurotel – Centro Médico de Longevidade & Spa de Gramado (RS).

De fato existem muitas atitudes para se tomar para se desintoxicar de velhos comportamentos, pensamentos destrutivos e, assim, fazer uma verdadeira faxina no organismo: da alimentação a práticas diárias. "Há várias atitudes que você pode tomar para se sentir com mais disposição. Mas como tudo é comandado pela mente (e pelo coração), o primeiro que há a fazer é cuidar deles", sugere a especialista como passo essencial para um detox global. Confira, a seguir, sete maneiras para de desvencilhar do velho e apostar no novo:

1 - Mindfulness é o caminho para o coração

Baseado em técnicas milenares de meditação, o Mindfulness treina o cérebro para ampliar a concentração, reduzir o estresse e pode ser praticado em qualquer lugar. "Procure ficar sentado em silêncio, confortavelmente, e perceba as batidas do seu coração. Com os olhos fechados é mais fácil. Se não conseguir ficar muitos minutos, fique alguns segundos. Observe sua respiração e o ritmo que seu corpo tem. Perceba como está sua emoção. Respire fundo e sinta o ar entrando e saindo profundamente", ensina Dra. Mariela Silveira. Segundo ela, é importante identificar qual a motivação para se cuidar melhor neste ano que se inicia. Um bom horário para investir no controle da respiração e do fluxo de pensamento é antes de dormir, o que poderá ajudar no sono também.

2 - Agenda semanal

Não adianta ter boas intenções: é preciso concretizá-las! Para isso, é preciso ter tempo, espaço reservado e protegido na agenda. "É muito diferente se fazer exercício 3 vezes por semana do que exercício físico com personal trainer segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8 horas da manhã", exemplifica a especialista em Terapia Cognitiva. Segundo ela, tudo aquilo que é programado e organizado tem muito mais chance de acontecer. "É necessário que as pessoas à sua volta saibam que você não estará disponível em determinados horários, quando terá as atividades destinadas ao seu autocuidado", afirma. Assim, procure deixar uma agenda bem organizada para que haja espaço factível com o desenvolvimento daquilo que você deseja fazer para si. Coloque o tempo para as refeições, o tempo de sono, o tempo para estar com quem você deseja, o tempo para massagem ou outra atividade de relaxamento em sua agenda.

3 - Alimentação detox gourmet

Sem dúvida, é preciso dar nutrientes para as células fazerem bem suas funções. "Isso só ocorre com a ingestão de comida de boa qualidade, o que quer dizer, ter uma dieta rica em fitoquímicos oriundos de verduras, legumes e frutas. Usar fibras e boas gorduras. Evitar os alimentos inflamatórios como carnes processadas, refinados, açúcares", ensina. Dessa forma, a combinação será antioxidante e antiinflamatória, o que reduz as chances de doenças e aumenta a vitalidade. Mas ai vem o gourmet! "Tudo o que conseguimos manter na vida é aquilo que é prazeroso! Assim, sua comida precisa ser deliciosa", completa. Para isso, procure organizar receitas saudáveis que sejam realmente ricas em nutrientes e saborosas.

4 - Breaks super enérgicos

Entre os treinos ou mesmo durante a rotina de trabalho, ter lanches com doses extra de energia é interessante. "Invista em iogurte vegetal, com proteína vegana, mix de oleaginosas, açaí, mirtilo com leite de coco, sashimi... Se isso pareceu estranho para você, que tal começar a experimentar coisas novas e saudáveis neste ano novo?", indica.

5 - Livre-se dos nocivos

Existem coisas que não podem ser negociáveis quando se fala em saúde. É o caso de abandonar o vício do tabagismo, de qualquer tipo de drogas, de medicamentos psicotrópicos (quando não prescritos), reduzir ou eliminar do consumo de álcool (dependendo o caso) é crucial. Entretanto, essas situações podem ser trazidas para um consultório médico ou psicológico, para que junto a um profissional especializado sejam encontradas as melhores alternativas para eliminar adições da vida. É possível e completamente recomendável!

6 - Mais líquidos do bem

Beber muita água o dia todo é recomendado para um equilíbrio de saúde, mas você também pode usar probióticos naturais dentro do seu cardápio do desjejum. "Para este período de festa, você pode fazer belos drinks com espumante sem algo, hybrids (combinação de sucos e chás) ou mesmo com Kombucha ou Kefir de água, bem gelados", preconiza.

7 - Musculacione-se

Os músculos têm um papel endocrinológico muito importante e fazer musculação é de extrema relevância para a saúde e longevidade. "Um trabalho evidenciou que a massa muscular é um indicador de expectativa de vida. Claro que o exercício aeróbico pode ser combinado, mas a musculação jamais deve faltar na agenda", recomenda. Por isso, mais do que exercitar-se, musculacione-se.

