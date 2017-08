Conheça os vencedores da 1ª edição do Festival da Canção da Uems

Dourados (MS) – A 1ª edição do Festival da Canção da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), ocorrida na sexta-feira (15.8) no Teatro Municipal de Dourados, movimentou o cenário cultural da cidade com apresentações de composições inéditas que passaram pelo crivo e avaliação de banca de avaliadores de peso, dentre os quais, o poeta e crítico literário Luiz Carlos Verzoni Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Grande ganhadora do Festival, a canção “Joana”, em ritmo de MPB, do grupo formado por Céllia Fernanda Pietramale, Mirian Suzuki, Gustavo Pereira dos Antos e Willian Grando arrancou aplausos do público e elogios dos avaliadores. O grupo integrou membros da Casa da Cultura Uems, do curso de Letras da instituição e, também, de acadêmicos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

De acordo com a vocalista e compositora, a canção fala sobre “as mulheres que se doam a vida inteira e não olham para si mesmas, deixando o tempo passar. E quando percebem o tempo já se esvaiu pelas mãos, pelas águas. É um alerta, para nós mulheres sermos menos Joana, nas questões se doar muito aos outros e muitas vezes não sermos reconhecidas”, ressaltou Céllia, que também é docente do curso de Letras da Uems.

Em segundo e terceiro lugar ficaram, respectivamente, o grupo formado por técnicos da Uems, na vibe do rock alternativo, com a música “Humano Inflável”, e o grupo do curso de Engenharia Física da Uems, que cantaram o rap “Terra Vermelha”.

O Festival é uma iniciativa pioneira da Universidade e foi organizado pela Associação dos Docentes da Uems (Aduems), com apoio do Sindicato dos Técnicos (Sintauems) e do Diretório Central de Estudantes (DCE) da Instituição, sob coordenação da professora Lourdes Lago Stefanelo, diretora cultural da Aduems.

“O festival foi um sucesso e foi idealizado com o objetivo de incentivar a cultura local. Os grupos selecionados para apresentação tiveram uma preparação digna de elogios pela dedicação, criatividade e entrosamento entre pessoas de vários cursos, de vários segmentos universitários”, informou Lourdes.

As letras das músicas inscritas no Festival, inéditas, foram pré-selecionadas, aprovadas e julgadas pelos membros da banca julgadora, formada por Luiz Carlos Verzoni Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras; Evandro Higa, coordenador do curso de Música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); e o professor Silvio Lobo Filho, diretor executivo da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

“Quando há um certo encolhimento do setor cultural, num momento como este, pelo qual passamos em nosso país, é muito importante verificarmos um crescer criativo da arte por meio de iniciativas como a do Festival da Canção da Uems. As composições aqui apresentadas valorizam essa terra, a região de Dourados e, nesse sentido, as composições são inspiradoras e legítimas, uma vez que a terra é o canto mais forte existe”, disse Nejar.

Segundo a coordenadora do evento, todas as canções selecionadas respeitaram os requisitos do regulamento estabelecido pela coordenação do projeto. Além da letra, melodia e a expressividade das canções foram avaliadas pela Comissão Julgadora a performance dos artistas que se apresentaram.

O evento contou com a participação da banda da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (4ª Bda C Mec) do Exército que executou apresentações com músicas variadas na abertura do Festival. Veja mais fotos.

Texto e fotos: Rubens Urue – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Veja Também

Comentários