Conheça os ganhadores do concurso ‘Sistema Famasul em Campo’

Famasul divulga os nomes dos ganhadores do concurso - Divulgação

O Sistema Famasul divulga os nomes dos ganhadores do concurso fotográfico ‘Sistema Famasul em Campo’. Os finalistas receberam o maior número de curtidas (reações) nas redes sociais da instituição. A entrega das premiações será marcada conforme registrado no edital do concurso, acompanhe no site www.sistemafamasul.com.br.



Categoria Facebook:



1º lugar: Adriana Aparecida de Lima e Silva

2º lugar: Marion Henry Ribeiro Dantas

3º lugar: Klaus Andrei Zimmer



Categoria Instagram:



1º lugar: Marion Henry Ribeiro Dantas

2º lugar: Alana Tayla Antunes Neto

3º lugar: Mário Sérgio dos Santos de Oliveira