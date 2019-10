Conheça os candidatos para a eleição do CRF/MS deste ano

São cinco vagas para o cargo de Conselheiro efetivo e duas vagas para suplentes - Foto: Divulgação

A eleição do CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul) será das 12 horas do dia 09 de outubro até às 12 horas do dia 11 de outubro (horário local).



Como em anos anteriores a eleição ocorrerá somente pela internet pelo site.



O farmacêutico deverá escolher os representantes da diretoria e também votar nos candidatos para o cargo de Conselheiro. São cinco vagas para o cargo de Conselheiro efetivo e duas vagas para suplentes.



O mandato dos Conselheiros é para o quadriênio 2020/2023 e vigência de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2023. Para a diretoria são dois anos de mandato, com início também em 1º de janeiro de 2020.