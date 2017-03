Campo Grande (MS) – O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para trabalho voluntário. Mais detalhes sobre o programa de voluntariado podem ser conferidos na matéria sobre o assunto. Inscrições podem ser feitas no site www.bombeiros.ms.gov.br/seja-voluntario. Assista o vídeo abaixo.

