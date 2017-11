Conheça instituições que oferecem desconto de até 20% em cursos técnicos para servidores públicos

As parcerias garantem descontos para servidores públicos de MS e seus dependentes.

Campo Grande (MS) – Parcerias firmadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Fundação Escola de Governo (Escolagov), com instituições de ensino profissionalizante garantem ao servidor publico estadual, descontos de 10% a 20% nas mensalidades de cursos técnicos, destinados a pessoas que estão cursando ou já concluíram o ensino médio. Confira as instituições, o valor de desconto ofertado e seus respectivos cursos.

Paulo Freire – Com a oferta de 15 cursos profissionalizantes, o Centro de Ensino Técnico (Centec) Paulo Freire oferece 15% de desconto nos cursos oferecidos aos servidores públicos estaduais e seus dependentes. Confira os cursos oferecidos pela instituição: Tomografia, Segurança Ambiental, Análises Clínicas, Enfermagem do Trabalho, Mamografia, Instrumentação Cirúrgica, Administração, Óptica, Podologia, Transações Imobiliárias, Segurança no Trabalho, Radiologia, Química, Nutrição e Dietética, e Enfermagem. Mais informações em (67)3345-5151.

Senac – O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferece 22 cursos técnicos com desconto de 15% para servidores públicos estaduais e seus dependentes. Os cursos são, Técnico em Transações Imobiliárias, Técnico em Administração, Técnico em Análises Clinicas, Técnico em Computação Gráfica, Técnico em Design de Interiores, Técnico em Enfermagem, Técnico em Estética, Técnico em Farmácia, Técnico em Florestas, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Logística, Técnico em Marketing, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Podologia, Técnico em Processos Fotográficos, Técnico em Programação de Jogos Digitais, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Segurança no Trabalho, Técnico em Serviços de Restaurante e Bar. Mais informações em (67) 3312-6290 ou (67) 3309-8400.

A solicitação de desconto é 100% online. Para solicitar, basta acessar a área restrita do servidor no site da Escolagov, anexar a documentação, tanto do servidor quanto do dependente que utilizará o desconto, e finalizar a solicitação. Após a análise dos documentos será enviado ao e-mail do servidor uma ficha de encaminhamento que deverá ser entregue ao setor responsável da Instituição de Ensino pretendida.

No endereço eletrônico da Escolagov também é possível consultar as demais modalidades de ensino ofertadas por meio de parcerias firmadas entre o Governo do Estado e as instituições. Os descontos são voltados à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, graduação, pós-graduação, capacitação, concursos, e cursos de idioma.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto capa: Mauro Frasson – Senai