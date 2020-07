Conheça os imóveis à venda com desconto em parceria da Agehab

Novas construtoras podem aderir à parceria e oferecer os benefícios - (Fotos: Reprodução)

Sul-mato-grossenses inscritos na Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) podem, desde a semana passada, ter descontos na entrada do financiamento de imóveis vendidos por construtoras parceiras.

Segundo a Portaria 156, o valor mínimo do benefício é de R$ 3 mil. Mas as empresas, a critério próprio, podem conceder outras deduções. Os interessados devem ter renda familiar de até R$ 4.685 para ter a moradia financiada por meio da cooperação.

Até o momento, três empresas da construção civil oferecem os descontos para quem tem cadastrado na Agehab. Os imóveis estão à venda em Campo Grande, nos bairros Caiobá, Centenário, Monte Alegre e Rita Vieira; e Dourados, no bairros Zona Urbana e Itapian II.

Novas construtoras podem aderir à parceria e oferecer os benefícios. Confira abaixo detalhes dos imóveis disponíveis para a venda. Informações completas estão publicadas no site da Agehab: www.agehab.ms.gov.br .

Campo Grande

Residencial Itaara

É construído na Rua José Rodrigues de Melo, 205, no Jardim Centenário, o condomínio tem 240 unidades habitacionais. São 20 blocos com três andares cada e quatro apartamentos por andar.

Cada apartamento possui 42,17 m² divididos em sala, cozinha, área de serviço, banheiro social e dois quartos. O condomínio está em construção.

Residencial Itagi

Localizado na Rua Cesar Ramos dos Santos, 420, no Rita Vieira. São 144 apartamentos divididos em 12 blocos. Há opções de 42,17 m² (sala, cozinha, área de serviço, banheiro social e 2 quartos) e 58,08 m² (sala, cozinha, área de serviço, banheiro social, 1 quarto e um quarto com suíte).

Residencial José de Alencar III

Fica na rua Padre Julião Urquiza, 146, no bairro Monte Alegre, região do Aero Rancho. Cada unidade tem 43,20 m² divididos em sala e cozinha conjugados, banheiro e dois quartos.

São 15 blocos de apartamentos, com apenas dois pavimentos, sendo 4 apartamentos no térreo e 4 apartamentos no pavimento Superior.

Condomínio Parque Nascente

Localizado na Rua Francisco Antônio de Souza, 1096, no bairro Caiobá. Casas não geminadas com 55 m², divididos em dois quartos, cozinha (não americana). Os terrenos são de 105 m², com área de serviço coberta.

Dourados

Residencial Itapiranga

Com 180 apartamentos, está instalado na rodovia MS-156, Lote H-01, na Zona Urbana de Dourados. São 15 blocos com quatro apartamentos por andar.

Residencial Itatinga

Em construção na Rua do Buriti, Lote 01, Quadra 02 , no bairro Itapitan II, o residencial será composto de 144 unidades habitacionais – divididas em 12 blocos de três andares e quatro apartamentos por andar. Cada moradia terá 42,17 m² separados em sala, cozinha, área de serviço, banheiro social e dois quartos quartos.