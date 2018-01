Conheça 5 truques de maquiagem para valorizar o bronzeado

A base é um dos itens mais importantes em uma maquiagem. - divulgação

O mês de janeiro mal começou e já tem gente conquistando aquele bronze incrível por causa das altas temperaturas, mas na hora de fazer a maquiagem sempre surgem as dúvidas: como aplicar a base sem deixar o rosto claro demais? Como usar o blush sem ficar tão intenso? Qual cor de batom apostar para combinar com o iluminado da pele? Prestar atenção nesses detalhes é ideal para manter o bronzeado realçado e ao mesmo tempo deixar a pele uniforme. Pensando nisso, o consultor técnico e maquiador da linha de maquiagens AME, Fábio Farias, listou algumas dicas para você conquistar a make perfeita.

1 - A base precisa ser mais escura do que o tom da sua pele

A base é um dos itens mais importantes em uma maquiagem. É ela quem vai uniformizar o tom da pele, esconder as manchinhas e garantir a textura lisa que toda mulher adora ter no rosto. Mas quando a pele ganha um bronzeado, mesmo que leve, é normal que a base usada no dia a dia fique um pouco mais clara, já que o bronze escurece a pele. Ao aplicá-la, além de ofuscar todo o bronzeado conquistado na praia, ela também vai deixar a tonalidade do rosto mais clara - ou até mesmo acinzentada, no caso das negras - e bem diferente do resto do corpo.

Por isso, a dica é ter em mãos uma base de duas ou três tonalidades acima do tom normal de sua pele. O ideal é comprá-la depois que você pegar o bronzeado e testar na loja, para, mantê-la guardada na necessáire ao longo do ano e ir criando misturinhas com os tons para adaptar para cada tonalidade da sua pele. Uma dica importante é não esquecer do creme hidratante no rosto antes de aplicar a base, já que a pele bronzeada costuma ficar ressecada mais fácil.

2 - Evite usar pó compacto na maquiagem bronzeada

Melhor amigo das donas de pele mista e oleosa, o pó compacto é um verdadeiro curinga para tirar a oleosidade da pele, mas quando ela está bronzeada, ele pode ser um problema. Isso porque, se a pele estiver descascando, ele vai realçar ainda mais as pelinhas que estiverem soltando, principalmente no nariz e na testa. Uma alternativa para controlar o brilho excessivo do rosto sem o pó é apostar em bases líquidas com efeito matte, que também têm poder de segurar a oleosidade por mais tempo.

3 - Iluminador pode valorizar ainda mais o bronzeado da pele

Esse passo é primordial. Para quem está na dúvida se o iluminador vai deixar o rosto bronzeado iluminado demais, a verdade é que o produto é um grande curinga para realçar, entregando um "glow" incrível e natural. Vale usá-lo sozinho, quando a intenção for fazer uma make "fresh", ou junto com o blush, no topo das maçãs do rosto. Para quem tem a pele clara e costuma ficar vermelhinha no sol, vale apostar nos puxados para o champagne, enquanto morenas e negras podem lançar mão do iluminador dourado.

4 - Blush para a pele bronzeada pode ser marrom ou pêssego

Se você é do time das branquinhas e sua pele está bronzeada, esqueça o blush rosa claro que costuma usar. Ele pode criar um contraste entre o tom quente da sua pele e o frio do produto. A dica para o visual bronzeado, seja para as donas de pele clarinha, morena e negra, é optar por um blush amarronzado ou até mesmo em tom de rosa, só que mais escuro e queimado. Apostar no pó bronzeador também é uma dica perfeita para realçar o tom moreno do rosto. E para quem gosta de investir em um "glow" maior, o blush com pigmentos cintilantes é a melhor opção.

5 - Gloss e baby lips entregam toque de frescor aos lábios

Para combinar com as altas temperaturas, que pedem um toque de frescor mesmo à noite, a dica para os lábios é optar pelo hidratante labial com cor, que garante um toque de brilho leve na boca, ao mesmo tempo que protege do ressecamento causado pelo sol. Outra opção menos discreta é o gloss incolor, que pode ser usado por cima do batom matte ou sozinho, para deixar os lábios mais iluminados e combinando com o bronzeado da pele.

