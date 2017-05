Conheça 5 maneiras criativas de ganhar dinheiro extra sem sair de casa

Ganhe dinheiro com a sua casa

Seguindo a onda do CouchSurfing, criado em 2004 como uma comunidade para pessoas emprestarem seus sofás para viajantes, diferentes serviços de hospedagem foram surgindo para gerar oportunidades de renda extra para quem tem um quarto vago para alugar e até mesmo uma casa livre pela semana. A comunidade mais conhecida é o Airbnb, que registrou 80 milhões de hóspedes no mundo em 2016 e trouxe uma renda anual de até R$ 7 mil para anfitriões em cidades como o Rio de Janeiro.

E em cidades movimentadas como São Paulo, por onde trafegam cerca de 8 milhões de veículos, achar uma vaga para estacionar pode se tornar um desafio com alto custo. Pensando nisso, aplicativos como ParkingAki e ezPark propõe alugar a sua vaga de garagem, oferecendo mais uma renda complementar para o dono.

Transforme a despesa do seu carro em renda

Ter o carro próprio traz muitas vantagens, mas se levarmos em conta a depreciação do veículo, os impostos como IPVA e DPVAT, seguro, revisões, manutenções periódicas e os gastos com combustível, estamos falando de um custo altíssimo e que pode chegar a mais de um terço do valor do veículo por ano, mesmo com o carro parado na garagem, o que pode chegar a 95% do tempo.

Pensando nisso, comunidades de aluguel de carros de pessoa para pessoa como a Moobie surgiram com a proposta de gerar renda adicional com o seu carro parado e criar uma alternativa de transporte para quem estiver precisando do veículo para um final de semana na praia ou no interior.

Ganhe dinheiro cuidando de pets

Para quem acredita que o cachorro é o melhor amigo do homem, que tal unir o agradável ao útil? Muitas pessoas ficam ansiosas em deixar o pet sozinho em casa quando viajam, e saber que ele está sendo bem cuidado por alguém é extremamente importante para curtir as férias.

A Dog Hero é um exemplo de comunidade colaborativa com o intuito de unir essas pessoas, de maneira descomplicada e segura. O aplicativo permite que o dono conheça o anfitrião do lar temporário e receba fotos e notícias diárias do bichinho. Os parceiros passam por um processo rigoroso de seleção e podem ganhar de R$ 25 a R$ 80 por diária.

Empreste tudo que você não estiver usando

Aquele vestido que você nunca mais usou, um videogame parado, a prancha de surf encostada ou uma câmera fotográfica guardada na gaveta podem ser emprestadas em plataformas como a Alooga, trazendo uma grana adicional ao final do mês. Os preços e o tempo são definidos por quem empresta e o aplicativo cuida de todo o resto.

Ofereça experiências para desconhecidos Qual a sua especialidade na cozinha? Você também pode ganhar um dinheiro extra cozinhando para outras pessoas na sua própria casa. Aplicativos como o Meal Sharing e o Dinneer tornam a sua receita de família em uma experiência única para se conectar com outras pessoas pela gastronomia e ainda sair ganhando com isso

