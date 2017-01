Conheça 5 dicas de estilo para o universo masculino

Na consultoria de imagem, o profissional tem como objetivo fazer com que o homem projete a imagem que deseja, com base naquilo que realmente é / Divulgação/Assessoria

A consultoria de imagem masculina é uma área que vem crescendo cada dia que passa. Hoje em dia a moda está cada vez mais presente no universo masculino, até mesmo por ser uma forma de alcançar o sucesso que tanto desejam, seja no pessoal ou no profissional.

Para aqueles que acham que ao contratar esses serviços de consultoria, irão precisar se desfazer de todo o guarda-roupa, pode ter certeza que está muito enganado. Na consultoria de imagem, o profissional tem como objetivo fazer com que o homem projete a imagem que deseja, com base naquilo que realmente é.

Com base em uma entrevista feita com a pessoa é possível descobrir qual cor combina, estilo e tamanho de roupa. Pensando em adaptar gravatas, camisas sociais, polos e shorts para diferentes ocasiões, a consultora de imagem, Raissa Starosta, selecionou algumas dicas para os homens.

Ambiente de trabalho

O primeiro fato a se levar em consideração é observar o ambiente de trabalho, existem empresas que exigem roupas sociais para todos os seus funcionários, outras admitem um estilo mais casual. Nesse caso cabe uma breve análise desse perfil.

Modelagem

Caimento da roupa é muito importante, nada de tamanhos menores, ajuste as peças se necessário. Os sapatos são extremamente importantes para finalizar o look por completo.

Acessórios

Homens podem e devem usar acessórios, como por exemplo, os relógios, pulseiras e colares, que sem dúvida fazem toda a diferença no todo, além disso, é importante manterem unhas, barba e cabelos impecáveis, principalmente nos casos dos homens que trabalham com público o dia todo.

Ao usar sapatos de couro o cinto deve corresponder

Em um traje social o sapato precisa estar sempre alinhado com o cinto. Dê preferência a peças feitas de materiais semelhante e use cintos finos com fivelas discretas. Não se esqueça de usar cores parecidas.

Polo e shorts

O uso da polo não é dos mais complicados até porque ela é um grande coringa no visual masculino. A polo combina bem com shorts, pois proporciona um ar de lazer, ou seja, não use no ambiente de trabalho. Polo com aquelas bermudas cargo, cheias de bolsos, não fica legal porque mistura o descolado demais com o clássico mais básico.

Com auxílio da consultoria de imagem, é possível mudar a forma de analisar as combinações que já são feitas normalmente no dia a dia, Raissa explica que pequenos detalhes como dobrar as mangas, ou fechar todos os botões da camisa, já fazem toda a diferença.

Além disso a consultoria é um processo completo de autoconhecimento e autoestima, trabalhando com o estilo, personalidade e corpo atual de cada cliente.

