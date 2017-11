Conheça 4 empreendedores que revolucionam seu mercado de atuação

31% das empresas no Brasil possuem mulheres - Divulgação

No dia 19 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, criado com o objetivo de apoiar e incentivar as mulheres a empreender e fomentar esse ecossistema.

De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgada no Brasil pelo Sebrae, agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país, 31% das empresas no Brasil possuem mulheres. Com esses dados, podemos ver que aos poucos as mulheres vêm conquistando espaço em áreas que ainda são comandadas por homens como TI, Agronegócio, Recursos Humanos, dentre outros.

Abaixo tem quatro empreendedoras de sucesso que revolucionam seu mercado de atuação:

Fabiany Lima: Empreendedora, mãe de gêmeas, é CEO do Timokids, ferramenta psicossocial que ajuda pais e filhos a dialogarem sobre temas difíceis como preconceito, bullying e assédios. Ela é formada em Direito pela Universidade Católica de Santos e com MBA em Marketing e Vendas, a Fabiany foi uma das selecionadas pelo Banco Goldman Sachs para participar do programa da FGV 10.000 mulheres;

Tatiana Pezoa: CEO da Trustvox, primeira e única certificadora de reviews no Brasil, que atua com o propósito de tornar a sinceridade padrão de mercado no e-commerce. Possui 43 anos, é formada em Publicidade e Propaganda e possui ampla experiência com marketing para startups, mídias sociais e crowdsourcing;

Mariana Vasconcelos: Fundadora e CEO da Agrosmart , plataforma de agricultura digital líder na América Latina, ajudando produtores rurais a tomarem melhores decisões no campo e serem mais resiliente às mudanças climáticas, a empreendedora é formada em Administração pela Universidade Federal de Itajubá e tem MBA em Agribusiness pela Esalq-USP. Foi selecionada para o Singularity University's Graduate Studies Program, no NASA Research Park, no Vale do Silício (Califórnia), após vencer uma competição sobre negócios de impacto global com uma solução inovadora para economia de água na irrigação de lavouras e é também embaixadora global da Thought for Food. Além disso, a Agrosmart também integra o time da Kairos 50 (K50), grupo com as 50 empresas mais inovadoras do mundo;

Juliana Caribé: Formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2005, Juliana é uma das fundadoras e sócia da 2XS, boutique em Executive Search. Há 6 anos no mercado, a empresa oferece serviços personalizados e voltados para assegurar maior efetividade na seleção de executivos de média e alta direção.