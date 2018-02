Conheça 4 aplicativos que ajudam a cuidar dos cães

O Brasil conta hoje com mais de 132 milhões de pets, sendo que 80 milhões são cães e gatos, segundo dados mais recentes do IBGE - Divulgação

Quem decide incluir um cão no convívio de casa sabe que muitas vezes a rotina corrida não colabora na hora de dar todos os cuidados necessário ao bem-estar do pet. Isso inclui desde o passeio diário até o adestramento, ou mesmo o serviço de hospedagem em casos de viagens longas.

Atualmente, a tecnologia tem proporcionado diversas facilidades no dia a dia, não apenas em serviços para os tutores, como também serviço para os animais, que contemplam até mesmo facilidades no transporte.

O Brasil conta hoje com mais de 132 milhões de pets, sendo que 80 milhões são cães e gatos, segundo dados mais recentes do IBGE. As projeções da Euromonitor revelam ainda que a partir de 2019 o país irá superar os Estados Unidos e Reino Unido como o segundo maior mercado pet do mundo.

Segundo pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em conjunto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 89% dos donos de pets consideram seu animal de estimação um amigo e membro da família. Neste mercado em ascensão e apaixonado por pets, selecionamos 4 aplicativos essenciais para quem possui cães e quer oferecer o melhor cuidado para os amigos de quatro patas:

GetNinjas

O aplicativo, que conta com diversos serviços para o lar, oferece também profissionais para cuidar dos cães. Por meio da plataforma, disponível pelo site (getninjas.com.br) e aplicativo, é possível encontrar adestradores e passeadores de cães, de acordo com a região do cliente. O tutor preenche um formulário com informações como idade do animal, raça e detalhes do treinamento que deseja, que vai desde socialização, ao controle do latido e educação sanitária, no caso de adestramento. Além disso, é preciso também informar o porte do animal, frequência e melhor horário para atendimento na hora da contratação do serviço de passeio. O tutor recebe por email os contatos de até 3 profissionais interessados em atendê-lo e cabe a ele negociar e fechar diretamente com aquele que se sente mais à vontade.

Abrangência: todo território brasileiro.

Disponível para Android e iOS.

DogHero

Para quem tem cães e vai viajar para visitar a família ou se ausentar de casa por algum motivo, a DogHero é uma plataforma que conecta donos de cães e anfitriões com o objetivo de encontrar um lar para o pet na ausência dos tutores. Atualmente, o aplicativo conta com mais de 15 mil anfitriões em 650 cidades de todo o Brasil e mais de 1.500 na Argentina, que passam por um extenso e rigoroso cadastro e recebem um treinamento adequado.

Abrangência: Em todo Brasil e Argentina

Disponível para Android e iOS.

PetLove

O aplicativo Petlove facilita - e muito! - a vida de quem tem um filho de quatro patas. São mais de 15 mil produtos à disposição do usuário, entre rações, medicamentos, itens de higiene, brinquedos, caminhas, etc. Além de comprar de onde estiver (e receber tudo em casa), também é possível cadastrar o pet no app para receber dicas de produtos e promoções de acordo com o perfil do bichinho. O aplicativo Petlove é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS.

Abrangência: Em todo Brasil

Disponível para Android e iOS.

PetDriver

A PetDriver oferece um serviço especializado no transporte de animais domésticos através de uma plataforma que atende pessoa física (aplicativo) e pessoa jurídica (plataforma web), como hotéis, petshops e veterinárias. A plataforma conta com uma frota de motoristas treinados para fazer o transporte dos animais e todos os veículos são equipados com ar-condicionado, capa de couro sintético, coleira peitoral e um kit de higienização. Ao selecionar uma corrida, o usuário informa o porte, a quantidade de animais e se ele irá sozinho ou acompanhado. Facilidades como agendar um transporte a domicílio, acompanhar o motoristas em tempo real, SMS informando a chegada do motorista, histórico/relatório de corridas e pagamento facilitado via cartão de crédito são algumas das funcionalidades que disponibilizadas pela plataforma.

Abrangência: Rio de Janeiro

Disponível para Android e iOS.