Congresso prorroga vigência da MP do Novo Fies

O Congresso Nacional prorrogou por sessenta dias a vigência da Medida Provisória 785/2017, que institui novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Pela MP, o Novo Fies passará a ser ofertado em três modalidades de contrato a partir de 2018, com taxas de juros, número de vagas e renda familiar específicos para cada uma delas.

Ao todo, no próximo ano, o programa ofertará 310 mil vagas, das quais 100 mil a juro zero, para estudantes com renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos. A prorrogação da MP está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, dia 13.

Veja Também

Comentários