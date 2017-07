Congresso MS Florestal divulga programação de palestras e debates

Cerca de 3 mil pessoas já se inscreveram para assistir os paineis e debates relacionados ao futuro da silvicultura em MS no ‘5o Congresso MS Florestal Online’. De realização da Reflore/MS e do Senar/MS, o evento acontece nos dias 4 e 5 de setembro, no primeiro dia em formato online e no segundo dia de forma online e presencial (no auditório da Famasul, em Campo Grande). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.msflorestalonline.com.br.

O tema geral escolhido para este ano é ‘Extensão das Cadeias Produtivas do Setor de Base Florestal’. Entre os assuntos abordados estarão a retomada da siderurgia a base de carvão vegetal, engenharia em madeira, energia de biomassa, as florestas do futuro, entre outros. Como palestrantes estarão profissionais reconhecidos nacionalmente.

Já foram realizadas quatro edições do congresso, evento que se consolidou em Mato Grosso do Sul e que se tornou referência no segmento. Nesta quinta edição a grande novidade é a transmissão online, de todos os paineis e debates, formato que possibilitará que milhares de interessados, de diversas partes do mundo, tenham acesso as informações compartilhadas no seminário.

Além de ter acesso as palestras e mesas redondas, os inscritos também terão a oportunidade de participar do evento por meio de um chat interativo, por onde poderão enviar perguntas e fazer comentários durante toda a programação.

O evento é voltado para profissionais que atuam na indústria de base florestal; engenheiros; técnicos; acadêmicos; produtores rurais e para aqueles que têm interesse em conhecer este segmento, como investidores, entre outros.

Serviço: o ‘5o Congresso MS Florestal Online’, acontece nos dias 04 e 05 de setembro de 2017, com transmissão ao vivo pela internet. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo sitewww.msflorestalonline.com.br. Mais informações pelo telefone (67) 3341-4933.

Confira abaixo a programação

4 de setembro

Painel - A Retomada da Siderurgia a base de Carvão Vegetal em MS;

Palestrantes - Gustavo Correa, Presidente da Vetorial Siderurgia;

- João Cancio de Andrade Araújo, Superintendente Florestal da ASIFLOR.

Painel - Engenharia em Madeira - Soluções para o Presente;

Palestrantes - Humberto Tufolo Neto, Consultor - Químico Industrial com Especialização em preservação e acabamentos em madeiras;

- Hélio Olga de Souza Júnior, Sócio-fundador da Ita Construtora Ltda.

Painel - Energia de Biomassa a base de Florestas Energéticas;

Palestrantes - Luiz Otávio Gomes Koblitz, Presidente da Koblitz Energia;

- Thiago Ivanoski Teixeira, Consultor Técnico I - Superintendência de Projetos de Geração – EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

Painel - A Floresta do Futuro;

Palestrantes - Erich Gomes Schaitza, Pesquisador da Embrapa Florestas;

- Ana Gabriela M. C. Bassa, Diretora da Arborgen.

Painel - Alternativas para o uso da madeira de Florestas Plantadas;

Palestrantes - Gabriel Luiz Machado Marques, Consultor Técnico;

- Walter Vieira Resende, Presidente da Câmara Setorial do MAPA.

Painel - Políticas Nacionais para atração de Novos Investimentos no Setor Florestal;

Palestrante - Tereza Cristina Correa da Costa Dias, Deputada Federal por MS.

5 de setembro

A programação deste dia também integra o Programa Mais Floresta do Senar/MS

Palestra - Setor Florestal de Mato Grosso do Sul - Desafios e Oportunidades;

Apresentação - Governo do Estado de MS.

Palestra - Setor Florestal em Mato Grosso do Sul - Ontem, Hoje e Amanhã;

Palestrante - Joésio Deoclécio Pierin Siqueira, Vice-presidente STCP.

Palestra - Perspectivas da Celulose no MS; no Brasil e no Mundo;

Palestrante - Tomás Balistiero, Gerente Florestal da Fibria

Veja Também

Comentários