Congresso dos EUA receberá Orçamento preliminar em 16 de março, diz autoridade

O diretor do Escritório de Administração e Orçamento dos Estados Unidos, Mick Mulvaney, divulgou que o modelo preliminar do Orçamento do governo de Donald Trump será entregue ao Congresso no dia 16 de março.

Mulvaney disse em entrevista para repórteres nesta segunda-feira que o Orçamento final estará pronto em maio e que o modelo preliminar representará "apenas números por cima".

Segundo o diretor, o modelo dará prioridade à reformulação do Exército, segurança nas fronteiras, reforço de leis e aumento de cuidados aos veteranos de guerra.

Mulvaney ainda disse que o orçamento preliminar "eliminará programas que simplesmente não funcionam" e que os custos para a construção do muro na fronteira com o México serão incluídos em um Orçamento "futuro" e "suplementar". Fonte: Associated Press.

