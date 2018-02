Congresso dos EUA deixa de lado pauta econômica para focar em controle de armas

Os legisladores dos Estados Unidos planejam retomar nesta segunda-feira, na volta do recesso de uma semana, os esforços para tonar mais duro o sistema de verificação de antecedentes para compradores de armas de fogo.

Antes do recesso, os legisladores esperavam passar as próximas semanas escrevendo o texto do orçamento do ano fiscal corrente, que ainda não foi aprovado, e lutando para chegar a algum consenso em relação à lei de imigração. Mas após o tiroteio que matou 17 pessoas em uma escola em Parkland, Flórida, em 14 de fevereiro, os apelos por medidas para elevar o controle de armas ganhou até um inusitado apoiador: o presidente Donald Trump.

É provável que o Congresso aprecie uma medida dos senadores John Cornyn, republicano do Texas, e de Chris Murphy, democrata de Connecticut. O texto prevê que Estados e agências federais, incluindo as militares, enviem registros de convicção criminal ao sistema nacional de verificação de antecedentes.

Cornyn apresentou o projeto de lei depois que o sistema de verificação de antecedentes não conseguiu impedir que um homem condenado por abuso doméstico comprasse uma arma e provocasse um tiroteio em uma igreja no Texas, causando a morte de 26 pessoas.

A questão mais imediata é se o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, colocará em pauta o texto. Na segunda-feira, os senadores da Flórida, o republicano Marco Rubio e o democrata Bill Nelson, tentarão acelerar a aprovação do projeto.

A tentativa de abreviar a tramitação do projeto enfrenta potenciais obstáculos de pelo menos dois senadores republicanos, Mike Lee, de Utah, e Rand Paul, de Kentucky. Ambos disseram estar preocupados com a forma como os indivíduos poderão apelar caso entrem no sistema de verificação de antecedentes.

Se o projeto de lei passar no Senado, os líderes do Partido Republicano terão de decidir se eles estão dispostos a abri-lo à votação na Câmara, onde há muitos conservadores que fazem parte da agremiação.

Até agora, os líderes republicanos na Câmara mostraram pouco apetite para adotar legislação de controle de armas.

Por sua vez, a maioria dos democratas apoia o projeto, embora pressionem o Congresso a tomar ainda mais medidas.

"Vamos apoiar qualquer passo na direção de impedir que esse tipo de violência aconteça", disse o deputado Tim Ryan, democrata de Ohio. Fonte: Dow Jones Newswires.