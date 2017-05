Congresso dos EUA chega a acordo para financiamento do governo até setembro

Republicanos e democratas no Congresso dos EUA chegaram a um acordo para um gasto extra de US$ 1 trilhão para financiar as operações do governo até o fim de setembro, mas negaram recursos para que o presidente americano, Donald Trump, construa um moro na fronteira com o México. Os congressistas ainda barraram a proposta de cortes em programas populares.

O acordo bipartidário foi fechado na noite de ontem, após semanas de negociação, divulgado nas primeiras horas de hoje. Ele deverá ser levado a votação e aprovado pela Câmara e pelo Senado até a meia-noite da próxima sexta-feira para evitar que o governo fique sem dinheiro para manter sua operações. Ainda não está claro qual o apoio que o projeto receberá e quão calorosamente será recebido na Casa Branca.

O montante envolvido no projeto deverá ser suficiente para fazer frente às despesas do governo até 30 de setembro, quando encerra o orçamento de 2017. A partir de 1º de outubro, entra em vigor o orçamento de 2018.

A proposta de orçamento de Trump para 2018 inclui um aumento de 10% ao Pentágono, financiado por cortes em ajudas ao exterior e outras outros programas não militares. Fonte: Associated Press

